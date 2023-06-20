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وزير خارجية أوزبكستان يزور «الوطني للأرصاد»

وزير خارجية أوزبكستان يزور «الوطني للأرصاد»
21 يونيو 2023 00:56

أبوظبي (وام)

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قام معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له، بزيارة للمركز الوطني للأرصاد وكان في استقباله الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
اطلع سعيدوف، خلال الزيارة، على إمكانات المركز الوطني للأرصاد وبنيته التحتية، وتجول بمركز التنبؤات الرئيسي وقسم المناخ ومركز التدريب المتطور الخاص بدارسي تخصص الأرصاد الجوية. وتعرف الوزير الأوزبكي على أحدث التقنيات والمنهجيات التي يستخدمها المركز، وذلك ضمن جولة شاملة في مرافقه، بما في ذلك أنظمة مراقبة الطقس المتقدمة، والبنية التحتية الحاسوبية عالية الأداء، وأدوات تحليل البيانات المتطورة.
وأبدى معاليه اهتماماً كبيراً بتجربة الاستمطار وإدارة الموارد المائية في دولة الإمارات والتي تعد من التجارب الرائدة على مستوى العالم، وشهد عرضاً تفاعلياً عن نشأة الأرض في القبة العلمية رباعية الأبعاد، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. وأعرب عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال الأرصاد الجوية، وأشاد بالإمكانات الفنية والبنية التحتية المتقدمة للمركز، مشيراً إلى أنها تعكس التزام دولة الإمارات بتقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات في هذا المجال. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله المندوس عن شكره لزيارة معالي الوزير والوفد المرافق له، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. وقال: «نشعر بسعادة بالغة لزيارة معالي بختيار سعيدوف للمركز الوطني للأرصاد وهي الزيارة التي تعكس الرغبة المشتركة في تبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية».

أوزبكستان
أبوظبي
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
عبد الله المندوس
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