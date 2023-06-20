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سفارة سلوفينيا بالدولة تحتفل بيومها الوطني

سفارة سلوفينيا بالدولة تحتفل بيومها الوطني
21 يونيو 2023 00:56

أبوظبي  (وام)

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أقامت نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
حضر الحفل -الذي أقيم في فندق سوفوتيل في أبوظبي- عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.
وقالت سفيرة سلوفينيا -في كلمة لها بهذه المناسبة- إن سلوفينيا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيده وقوية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب.
وأضافت: أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع سلوفينيا، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لسلوفينيا في الشرق الأوسط. وأكدت حرص سلوفينيا على فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.

سلوفينيا
الإمارات
أبوظبي
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