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تعاون بين «صحة - أبوظبي» وشركتي آبفي وM42 للرعاية الصحية

خلال مراسم توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة، مذكرة تفاهم مع شركتي آبفي (AbbVie) للمستحضرات الدوائية الحيوية وM42، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 ببوسطن بالولايات المتحدة الأميركية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي الدائرة لتعزيز علاقات التعاون في مجال الطب الشخصي وبحوث الجينوم في أبوظبي.  وقَّع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وفرانشيسكو ريديفو، مدير أوّل في شركة جي42 للرعاية الصحية، إحدى شركات M42، وهالة دلي، المدير الطبي لمنطقة الخليج والمشرق العربي في شركة آبفي للمستحضرات الدوائية الحيوية في مركز آبفي للبحوث الحيوية ببوسطن. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهات الثلاث لتطوير خدمات الطب الدقيق في مجالات الكشف عن مرض المايلوما المتعددة وسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، وإيجاد أفضل الحلول العلاجية لهذه الأمراض. وبصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، تنسجم هذه الشراكة مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي لدفع عجلة البحث العلمي، والارتقاء بالسياسات الصحية، وسبل تنفيذ المعايير الإرشادية في القطاع، الأمر الذي سيمنح المرضى وصولاً لسبل علاجية وتشخيصية أكثر تطوراً في قطاع الرعاية الصحية.
وتسعى الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برنامج الجينوم في الإمارة، والخروج بإنجازات علمية تعود بالنفع على المرضى.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «لاشك أن الطب الشخصي وعلم الجينوم يحملان إمكانات هائلة لإحداث تحول جذري يرسم ملامح جديدة لسبل تقديم الرعاية والخروج بأفضل النتائج العلاجية في قطاع الرعاية الصحية، لذلك تواصل أبوظبي تسخير إمكانات هذه المجالات الطبية، بما يبشر بمرحلة جديدة في القطاع الصحي، تكون فيها رحلة المريض العلاجية قائمة على بياناته الجينية، الأمر الذي يقود إلى تحسين جودة حياة المرضى واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

دائرة الصحة
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