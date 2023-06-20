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«كليفلاند كلينك» يوصي بنهج أكثر شمولاً للوقاية من أشعة الشمس الضّارة

مستشفى كليفلاند كلينك
21 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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أوضحت اختصاصية في الأمراض الجلدية من مستشفى «كليفلاند كلينك»، نظام الرعاية الصحية العالمي، أن كريمات المكياج التي تحوي في تركيبتها عناصر واقية من أشعة الشمس، إضافة إلى المظلات الشمسية التي يلجأ إليها البعض، قد لا توفر المستوى اللازم والمطلوب من الحماية ضد أشعة الشمس الضّارة، موصيةً الأفراد باتباع نهج أكثر شمولاً لحماية بشراتهم خلال فصل الصيف.
وقالت الدكتورة إيمي كسّوف، اختصاصية الأمراض الجلدية في مستشفى «كليفلاند كلينك»: «يميل الأفراد إلى المبالغة في تقدير مستوى الحماية الذي يحصلون عليه من منتجات المكياج التي تحوي في تركيبتها واقٍ للشمس أو المظلات الشمسية. وفي الحقيقة أن الظل الذي توفره المظلة أقل فاعلية بكثير من منتجات الوقاية من الشمس بعامل حماية عالٍ ضد أشعة الشمس (SPF)، في حين أن عامل الحماية من أشعة الشمس الموجود في منتجات المكياج ربما لا يكفي للحد من الآثار السلبية لأشعة الشمس فوق البنفسجية والتي قد تسبب أضراراً وحروقاً للبشرة».
وأضافت: «إذا كان الشخص يفضّل فقط استخدام مستحضر بعامل حماية من الشمس بغرض استخدام عدد أقل من المنتجات، من المستحسن الاعتماد على واقي شمسي مشبّع بالعناصر المعدنية وأسمر اللون، والذي يُعد واحداً من أفضل المنتجات الجديدة للحماية من أشعة الشمس».
وبيّنت الدكتورة كسّوف أنه في مثل هذا النوع من المنتجات، يُضاف بعض أكسيد الحديد إلى أساس واقي الشمس من الزنك والتيتانيوم لإعطائها لوناً أسمراً. وبهذه الطريقة، يمكن الحصول على أوسع نطاق للحماية من أشعة الشمس في منتج واحد فقط يمكن أن يتناسب مع لون البشرة أيضاً. ولفتت الدكتورة كسّوف: «من المعروف أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد، بما في ذلك الورم الميلانيني الذي قد يؤدي إلى الوفاة. كما أن التعرض لأشعة الشمس باستمرار يؤدي أيضاً إلى شيخوخة البشرة بسبب إتلاف خلايا الجلد، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتغير اللون. وتتمثل الوسيلة الأولى والأساسية للوقاية من هذه الأضرار في الاستخدام المنتظم لكريمات الوقاية من الشمس بعامل حماية عالٍ». وفقاً للدكتور كسّوف، هناك خمس طرق لزيادة فعالية واقي الشمس:
اختيار منتجات واقية من الشمس واسعة الطيف، والتي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) أو الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB)، وهما نوعان من أشعة الشمس يؤديان إلى إلحاق أضرار بالبشرة.اختيار منتجات واقية من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30، ولكن يفضّل أن يكون أعلى قليلاً لمزيد من الحماية الإضافية، خاصة عند البقاء في الخارج لفترة طويلة.استخدم واقي الشمس على نحو مكثف ومنتظم، إذ إن الكثير من الأشخاص يرتكبون خطأً شائعاً عند استخدام كريمات الوقاية من الشمس ألا وهو عدم وضع كمية كافية من المستحضر. وينبغي الحرص على إعادة استخدام كريم الوقاية من الشمس كل ساعتين تقريباً أو أقل من ذلك إذا كان الشخص يسبح أو يتعرق أو يقوم بناشط يضعف طبقة الحماية السابقة. 

كليفلاند كلينك
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أشعة الشمس الضارة
الأمراض الجلدية
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