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توفير التسهيلات لتطعيم الحج

توفير التسهيلات لتطعيم الحج
21 يونيو 2023 00:58

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، توفير كل التسهيلات اللازمة في مرافقها الطبية المحددة لتقديم التطعيمات اللازمة للراغبين في الحج للموسم الحالي، مشيرة إلى أنها وضعت وتنفذ خطة متكاملة تتعلق بجوانب التوعية والإجراءات اللازمة للمساهمة في إنجاح موسم الحج لحجاج الدولة. 
وذكرت المؤسسة، أنها أعدت مجموعة من الإجراءات والنصائح الصحية قبل وأثناء أداء مناسك الحج للموسم الحالي. 
وأشارت الدكتورة حياة عبد الله، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن التطعيمات الخاصة بالحجاج قبل السفر للأراضي المقدسة تنقسم إلى نوعين، منها ما هو إلزامي، والآخر يوصى وينصح به، حسب اشتراطات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. 
وقالت: «بالنسبة للقاحات الإلزامية، فتشمل جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19»، ولقاح المكورات السحائية للوقاية من مرض التهابات السحايا، أما بالنسبة للتطعيمات التي ينصح بها، فأولها اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية، خاصة إذا كان الحاج لم يحصل عليها خلال العام الحالي».

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وأضافت الدكتورة حياة عبدالله : «لقاح الإنفلونزا الموسمية، ينصح به لحالات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك يجب أخذ لقاح المكورات الرئوية للحجاج ممن تجاوز عمر 65 عاماً، أو إذا كان عمره 19 سنة فأكثر لكنه يعاني من أحد الأمراض المزمنة». 
وأكدت أنه يجب أخذ التطعيمات اللازمة لأداء مناسك الحج قبل 14 يوماً من تاريخ السفر إلى الأرض المقدسة، وذلك حتى يتمكن الجسم من أخذ المناعة اللازمة ضد الأمراض المستهدفة التي أخذ من أجلها التطعيم. 
ولفتت  الدكتورة حياة عبدالله إلى الإجراءات الاحترازية التي يجب القيام بها أثناء أداء المناسك وخاصة بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19»، ومن أبرزها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين وتجنب استخدام المستلزمات الشخصية للآخرين مثل المناشف وسجادة الصلاة وأداة حلاقة الشعر، واستخدام أدوات نظيفة ومعقمة وتبخيرها قبل وبعد الاستخدام. 
ونبهت إلى ضرورة لبس الكمامة في حالة الإحساس بأعراض تنفسية للتقليل من فرص نقل العدوى للأشخاص الآخرين المحيطين به أو الموجودين معه في الحج، مشددة على أهمية تغطية الأنف عند العطس أو السعال وأيضاً تجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص المصابين بأعراض مرضية. 
وعن الوقاية من ضربات الشمس في ظل تأدية المناسك هذا العام في بداية فصل الصيف، قالت الدكتورة حياة عبدالله: «من المعروف انه يمكن تعرض بعض الحجاج إلى الإجهاد الحراري، أو ضربات الشمس نتيجة المشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، خصوصاً أن اغلب المناسك تكون في أماكن مكشوفة».  
وأضافت: «من أبرز الأعراض التي قد تدل على إصابة الحاج بالإجهاد الحراري، الصداع والدوخة والدوار وتغير واحمرار البشرة وضعف في العضلات وتسارع في ضربات القلب وصعوبة التنفس، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي». 
وقالت: «من المهم أن يتناول الحاج 3 وجبات رئيسة، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضار؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، لتجنب الإصابة بالإمساك وفيها الفيتناميات والأملاح المعدنية التي تساعد على زيادة مناعة الجسم». 
وأضافت: «يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، ولتجنب الإصابة، لا بد من غسل الخضار والفواكه قبل الأكل، وتجنب الأكل من الأطعمة المكشوفة لفترة طويلة أو غير المطهية بشكل جيد». وشددت على أنه إذا كان الحاج يعاني من حالة طبية نتج عنها أخذ أدوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة، عليه أن يأخذ هذه الأدوية بناء على توصية طبيبه المعالج وأخذ الكمية اللازمة منها لتغطي احتجاجاته خلال رحلة الحج، وطلب المساعدة الطبية من طبيب الحملة أو الفريق الطبي للبعثة الرسمية للدولة، وذلك عند الإحساس بأي أعراض مرضية.

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