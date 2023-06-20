بلدية دبي تنفذ زيارات رقابية قبيل العيد

آمنة الكتبي (دبي)

تنفذ إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي قبيل عيد الأضحى المبارك زيارات رقابية، تشمل الصالونات الرجالية والنسائية، والمقاهي «خدمة الشيشة»، والمنشآت الفندقية، والمنشآت الصناعية، والبنية التحتية، ومراكز خدمة السيارات «محطات الغسيل»، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، ومناطق الألعاب والفعاليات، والمنتجات الاستهلاكية، والمساكن العمالية. ويركز مفتشو البلدية خلال الزيارات التفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، ونظافة وسلامة الأدوات والمعدات، وشهادات الصحة المهنية للعاملين، وتداول منتجات مطابقة ومسجلة في نظام منتجي، وسحب العينات، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه وسحب العينات.

ويركز مفتشو بلدية دبي في المنشآت الفندقية على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة (وخصوصاً المسابح والمصاعد)، وفيما يتعلق بمراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات سيتم التركيز على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

كما يقوم مفتشو البلدية بجولات رقابية على المنتجات الاستهلاكية، والرقابة على المنافذ وضمان استيراد منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، والرقابة على الأسواق المحلية وضمان تداول منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، وسحب العينات لغرض المطابقة والتحليل المخبري، كما سيتم التفتيش على السوق المجتمعي للعمال للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة ذات الصلة. وينفذ مفتشو إدارة الصحة والسلامة، زيارات تفتيشية للمقاهي وخدمة الشيشة، للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وتوفر التصاريح المطلوبة، والالتزام بضوابط واشتراطات الأماكن المخصصة للتدخين، خاصة الاكتظاظ وعدم وجود الأطفال أو من هم دون 18 سنة.

ويشدد مفتشو إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، شملت الرقابة على المنافذ والأسواق المحلية، لضمان استيراد وتداول منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، وسحب العينات لغرض التأكد من المطابقة وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، كما يتم تنفيذ زيارات تفتيشية على المساكن العمالية، للتأكد من ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه.