بلدية أم القيوين تكمل استعداداتها لاستقبال العيد

أم القيوين (وام)

أكدت دائرة بلدية أم القيوين إكمالها كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في كل قطاعاتها، وفق خطة عمل معتمدة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة وزوارها خلال أيام العيد. وقال أحمد إبراهيم عبيد، مدير عام الدائرة: إن كافة القطاعات في بلدية أم القيوين حريصة على توفير الخدمات التي تسهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وفق خطة شاملة تفعل الدور الرقابي والتوعوي في كافة المنشآت الغذائية، من خلال تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالضوابط الصحية المعتمدة. وتشمل استعدادات البلدية نظافة وجاهزية مصليات العيد لتكون معدة بشكل تام لاستقبال المصلين، وتزيين الشوارع بالإضاءات الخاصة بالمناسبة، في حين ينفذ قسم الصحة العامة برنامجاً شاملاً يتضمن زيارات وحملات تفتيشية على المراكز الصحية ومراكز التجميل في الإمارة. وقالت هيفاء علي، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في البلدية، إن قسم الصحة العامة وضع خطة للرقابة على المنشآت الصحية والغذائية تتضمن جولات تفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء في جميع مناطق الإمارة، للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، ومن صلاحية وسلامة المواد والأدوات التي تستخدم فيها، وكذلك على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم، للتأكد من التزامها بكافة الضوابط الصحية.