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«اجتماعية» الوطني تناقش مسودة تقرير «تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة  ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور، هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة، ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

القطاع الصحي
المجلس الوطني الاتحادي
التوطين
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