تحالف الإمارات للعمل المناخي يعلن انضمام أعضاء جدد خلال فعالية «الطريق إلى COP28»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل تحالف الإمارات للعمل المناخي (UACA)، البرنامج الرائد للجهات الفاعلة غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتساب زخم هام حول التخلص من الانبعاثات الكربونية خلال فترة الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP28 وما بعده. رحب التحالف مؤخراً بأعضاء جدد من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية: سوديكسو، ماجد الفطيم، بيور هارفست سمارت فارمز، النابودة، جامعة خليفة، آرلا فودز، أدفانسد ميديا تريدنج وإنفايروسيرف، ليصل إجمالي عدد أعضاء التحالف إلى 27.

تنضم المجموعة الجديدة إلى التحالف الذي ينمو سريعاً، ويتألف من أهم ممثلي القطاعات غير الحكومية والتي تشمل الدار، مجموعة السركال، الجامعة الأمريكية في الشارقة، مجموعة أباريل، أرامكس، مكتب فيريتاس جروب الشرق الأوسط، مجموعة شلهوب، دانون، فارنيك للخدمات ذ.م.م.، جونسون كونترولز الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك HSBC، بيبسيكو بوزيتيف الشرق الأوسط، نستله، بلدية رأس الخيمة، سيركو، سيراج للطاقة، سوبها ريالتي، طلبات ويونيليفر.

يعزز انضمام الأعضاء الجدد التحالف ويدعم مهمته المتمثلة في زيادة الزخم نحو تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع العلم واتفاقية باريس. تمت دعوة أعضاء التحالف للانضمام إلى فعالية الطريق إلى COP28 في دبي، والذي نظمته بطولة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، لفهم الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الفاعلة غير الحكومية في دعم والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والطبيعة.

يقدم التحالف الدعم اللازم لأعضائه أثناء مراحل رحلة التخلص من الكربون، من خلال توفير الأدوات وبناء القدرات لتحديد أهداف قائمة على العلم وتمكينهم لتحقيق المزيد من الطموح. ففي عام 2023، نظم التحالف العديد من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت لتعزيز الفهم حول الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، وانبعاثات النطاق 3، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وإدارة التغيير، وحملة الأبطال رفيعي المستوى «السباق إلى الصفر».

بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة؛ المنظمة البيئية غير الربحية، يسهل التحالف التعاون فيما يتعلق بالسياسات من خلال توحيد الدعوة بتسريع العمل المناخي.

يعدّ التحالف إحدى مسرّعات الحملة العالمية «السباق نحو الصفر»، التي يقودها الأبطال رفيعو المستوى، والتي تحشد القيادة والدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية لبناء الزخم حول التخلص من الكربون، وتلزم الأعضاء بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.

وأشارت رزان المبارك، بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر COP28، إلى أن نهج المجتمع بأكمله أمر ضروري إذا أردنا تكثيف العمل المناخي بنجاح، والنجاح في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وفقاً لاتفاقية باريس. وسلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التحالفات المحلية مثل تحالف الإمارات للعمل المناخي في الجمع بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز التعاون، وكلاهما ضروري لتسريع العمل المناخي. وأشادت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالجهود المحلية لدعم جهود التخلص من الكربون، وعلقت قائلة: «نحن متحمسون لما نراه من اهتمام متزايد بالعمل المناخي، والذي أظهرته الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية ونرحب بأعضائنا الجدد في تحالف الإمارات للعمل المناخي.