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حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن فهد

حاكم رأس الخيمة
20 يونيو 2023 23:11

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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