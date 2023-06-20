شراكة بين «بيئة أبوظبي» و«الدار» لتشجيع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت هيئة البيئة - أبوظبي، إلى شركة الدار العقارية لتشجيع ثقافة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، إذ إنه في إطار أنشطتها المستدامة، ستتولى شركة الدار مسؤولية ثمانية مجسمات صفرية كبيرة «بيغ زيرو»، والتي تُستخدم في جمع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة، لتسهيل عملية التخلص من هذه العبوات على أفراد المجتمع، ليتم إرسالها بعد ذلك لإعادة التدوير.

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، مجسمات «بيغ زيرو» لأول مرة خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية العام الماضي، وسيتم وضع المجسمات الجديدة في ثمانية مواقع مختلفة حددتها شركة الدار نظراً للإقبال الجماهيري الكبير عليها، والتي تتضمن ياس مول، أحد أكبر وجهات التسوق في أبوظبي. كما ستتوفر المجسمات في عدد من مجمعات الدار السكنية مثل أبراج البوابة وأبراج القوس في جزيرة الريم، والمنيرة، والزينة، وياس ايكرز، بالإضافة إلى أكاديميات الدار التعليمية: الياسمينة والبطين والمعمورة.

كما تخطط هيئة البيئة - أبوظبي وشركة الدار لإطلاق حملة توعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإرشاد الجمهور بشأن مواقع مجسمات «بيغ زيرو».

وتجدر الإشارة إلى أن «الدار العقارية» كانت داعماً رئيسياً لمبادرة «معاً نحو الصفر» التي تم إطلاقها في يونيو من العام الماضي، والتي تحدد هدفاً طموحاً يتمثل في خفض استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بالإضافة إلى تقليل النفايات والانبعاثات إلى أقصى حد، وعدم إلحاق أي ضرر بمنظومة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «على مر السنين، أثبتت شراكاتنا مع القطاع الخاص أنها مثمرة للغاية، وقد نجحت العديد من الحملات البيئية الهامة نتيجة لهذه الشراكات، حيث حرصت شركة الدار على دعم سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، وتحديداً حملة»معاً نحو الصفر«، من خلال اختيار وضع مجسمات»بيغ زيرو«في مواقع ضمن المشاريع العقارية للشركة، وستقوم الدار بعد ذلك بإرسال كافة العبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لإعادة تدويرها، مما يجعلنا نقترب خطوة نحو تحقيق هدفنا الأكبر المتمثل في الوصول إلى صفر استهلاك للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتقليل النفايات إلى أقصى حد في أبوظبي.»

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: «تؤكد شراكتنا مع هيئة البيئة - أبوظبي على التزامنا المستمر بحماية التنوع البيولوجي الغني الذي تتميز به دولة الإمارات، ولطالما كان الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها راسخاً في فلسفتنا التشغيلية منذ تأسيس الدار، ويتيح لنا تواجد أصولنا العقارية السكنية والتجارية في جميع أنحاء أبوظبي لعب دور محوري في نجاح مبادرة الهيئة لإعادة التدوير ‹بيغ زيرو› وحملتها التوعوية المجتمعية ‹معاً نحو الصفر›. إذ إن لهذه الشراكات أهمية كبيرة لنا بالتأكيد، فهي تدعم نجاح خطتنا التي أعلنا عنها مؤخراً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 وجهودنا المستمرة للارتقاء بحياة الناس والمجتمعات التي نعمل فيها».

تَضمَّن برنامج هيئة البيئة – أبوظبي، «معاً نحو الصفر»، التحدي المدرسي «اجمعها كلها»، وحملة الرسائل النصية القصيرة، والإعلانات الخارجية، وتحدي بادر للجهات الحكومية، ومجسمات «بيغ زيرو»، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى. إلى الآن، تمكنت هيئة البيئة - أبوظبي من جمع نحو 1500 كجم من العبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة من خلال مجسمات «بيغ زيرو» التي تم نشرها في جميع أنحاء أبوظبي.