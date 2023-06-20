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الإمارات

شراكة استراتيجية بين جامعتي الإمارات وأبوظبي

زكي نسيبة وعلي بن حرمل عقب الإعلان عن الشراكة (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:56

العين (الاتحاد) 

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أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أبوظبي برنامج الشراكة الاستراتيجية البحثية، لدعم الأولويات والتوجهات الوطنية، والذي يسهم بتطوير المجتمع وبناء المعارف والعلوم من خلال مخرجات بحثية نوعية تساعد في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة للتحديات المستقبلية.
وأشار معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال الحفل إلى أن إطلاق الشراكة بين الجامعتين، تدعم الأولويات والتوجهات الوطنية، كما أنَّ هذا البرنامج يقوم على المصادر البحثية المتاحة وإنجازات أعضاء هيئة التدريسِ والباحثين. وأوضح معاليه: «أن الجامعة تحتضن أكثر من 950 عضو هيئة تدريس ومدرساً خارج الهيئة، بالإضافة إلى 200 باحث، كما تضمّ 15.000 طالب وطالبة، منهم 1900 في الدراسات العليا، وأكثر من 78.000 خريج. بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا، وتضم 9 كليات في مختلف التخصصات، و11مركزاً بحثياً متصلةً بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية وفي عام 2022 نشر الباحثون أكثر من 2400 ورقة بحثية في مجلات عالمية مُحكمة، وتمّ تقديم 470 طلب تسجيل براءة اختراع، ومنح أكثر من 260 براءة اختراع.
من جانبه، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، اعتزاز الجامعة بالشراكة مع جامعة الإمارات، وهي شراكة تفتح آفاقاً جديدة لتعاون بحثي طويل الأمد.
وأشار إلى أن الشراكة سيكون لها آثار إيجابية نحو تدشين منظومة شاملة من المشاريع البحثية ذات العلاقة بأجندة مئوية الإمارات 2071، ومبادئ وثيقة الخمسين المقبلة، وفي هذا الصدد تأتي هذه الشراكة دافعاً قوياً نحو إطلاق مشاريع ذات الأولوية الحيوية للتنمية الوطنية في الدولة وفي مقدمتها: القطاع الصحي والرعاية الطبية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، وكذلك البحوث المتعلقة بإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، والأمن الغذائي وصون البيئة والحياة الفطرية وتحقيق استدامتها للأجيال المقبلة.
وأوضح، أن جامعة أبوظبي أطلقت مشاريع رائدة بالشراكة مع عدد من قطاعات الأعمال في الدولة، بالارتكاز على قاعدة بحثية قوية والتي سجلت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية، وتصدرها المركز 2 على مستوى الدولة لمؤشر الاقتباسات من الأبحاث العلمية والمركز 264 عالمياً، وفق تصنيف مجلة تايمز العالمي، إضافة إلى حصول أساتذة الجامعة على 20 براءة اختراع، ونشرهم 2.670 بحثاً علمياً مُحكماً وفق سكوبس.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن الشراكة البحثية تأتي ضمن الرؤية الطموحة لكلتا الجامعتين للمساهمة في البناء والتطوير من خلال البحث العلمي ذي الأثر الفعال والمستدام،
وتشير البيانات إلى أن هناك تعاوناً فعالاً مع جامعة أبوظبي، حيث قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون من الجامعتين بنشر 66 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس خلال الفترة من 2018-2023
المشاريع الفائزة
تمّ الإعلان عن المشاريع الفائزة في الدورة الأولى من برنامج أبحاث جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وهي:
• الدكتور محمد مهدي مسعود، جامعة الإمارات، الدكتور اكسياوجى زهو، جامعة أبوظبي، بعنوان «نظام قوي وفعال للتعلم التعاوني المحافظ على الخصوصية».
• الدكتور محمد ظفر إقبال، جامعة الإمارات، الدكتور يوانيس زوبورتيكوديس، جامعة أبوظبي، بعنوان «المواد البوليمرية الوظيفية المملوءة بالجرافين عن طريق الغزل الكهربائي».
• الدكتور سنان حسين خان، جامعة الإمارات، الدكتور عبد الكريم الزعبي، جامعة أبوظبي، بعنوان «تطوير النموذج المتحكم في سلوك الكسر في المواد الهشة تحت معدل انفعال مرتفع وتحميل مركب ثلاثي الأوضاع».
• الدكتور علاء أحمد، جامعة الإمارات، الدكتورة رهف عجاج، جامعة أبوظبي، بعنوان «تحسين الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باستخدام تقنية النظائر المشعة المبتكرة».

جامعة الإمارات
الإمارات
جامعة أبوظبي
زكي نسيبة
علي بن حرمل
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