شرطة أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز نظم المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع إدارة البعثات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يوماً مفتوحاً للمنتسبين بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مبنى المركز للتعريف بالتخصصات الأكاديمية المستقبلية، التي تطرحها الجامعة بما يعزز مسيرة التحسين والتطوير وفقاً للأولويات والأهداف الإستراتيجية.

وأكد المقدم الدكتور أحمد محمد بطي الرميثي مدير إدارة الأنظمة الأمنية بمركز نظم المعلومات والاتصالات، أهمية تبادل المعارف العلمية والتخصصية لرفع إمكانات الراغبين في الدراسة بمجالات الذكاء الاصطناعي، وفقاً للمناهج العلمية بما يعزز الجهود المستمرة لتطوير العمل الشرطي والأمني.

ولفت إلى أن الدراسة الجامعية تواكب جهود شرطة أبوظبي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز المدينة الآمنة ضمن خطتها الاستراتيجية للتطوير والتحديث والتنبؤ بالجريمة والوقاية منها وتعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقاً لأنظمة متطورة تُعد الأحدث على المستوى العالمي والمحلي.

وقدم مدير إدارة الأنظمة الأمنية بمركز نظم المعلومات والاتصالات الشكر والتقدير لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على مشاركتها المتميزة في اليوم المفتوح، وتم في ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.