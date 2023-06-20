«الابتكار التكنولوجي» يطلق مختبرات في أمن الأجهزة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أمس، عن إطلاق مختبراته الجديدة المتخصصة في أمن الأجهزة باستخدام اختبارات أنظمة التشفير وتحليلات المستوى الأمني في الأنظمة المدمجة (الأجهزة والبرمجيات).

وتمثل هذه المختبرات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مجهزة بالكامل لتوفير القدرات المتقدمة في إطار تحليل القنوات الجانبية والهجمات المبنية على حقن الأخطاء واختبارات الاختراق في الأجهزة والتحليل العشوائي، وغيرها من الأساليب المتقدمة.

وتساهم قدرات الهندسة العكسية التي زُودت بها المختبرات بتمكينها من توظيف خوارزميات التعلم الآلي للكشف عن البرمجيات الضارة وبرامج الفدية. وتضم المختبرات الجديدة فرقاً متعددة التخصصات تتمتع بخبرات واسعة في مجالات متنوعة، ومنهم اختصاصيو التشفير النظري والتطبيقي والأخصائيون الأمنيون وخبراء الهندسة العكسية ومهندسو الإلكترونيات والباحثون المختصون في تحليل القنوات الجانبية والهجمات المبنية على حقن الأخطاء.

ويذكر أن المختبرات الجديدة تتبع لمركز بحوث علم التشفير لدى معهد الابتكار التكنولوجي، ومن المتوقع أن تصبح محطة شاملة لتصميم أنظمة التحقق الأمني والتقييمات في مجالات السلامة الوطنية والمركبات والتطبيقات الصغيرة المبنية على تقنية إنترنت الأشياء (المنازل والعدادات الذكية) وغيرها. وتساهم المختبرات في دعم التطبيقات في القطاع الصناعي (الشبكات الذكية) والرعاية الصحية (أمن الأجهزة الطبية) والأجهزة والتطبيقات المقاومة للتشفير ما بعد الكمي، في حين يمكن توظيف أنظمة التحقق هذه في العديد من المشاريع الرئيسة.