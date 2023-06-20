«كهرباء الشارقة» تنظم ورش توعية في 14 مدرسة و 6 رياض أطفال

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ورش توعية في 14 مدرسة، و6 رياض أطفال خلال النصف الثاني من العام الدراسي2022/ 2023، واستهدفت 1800 طالب وطالبة، بالإضافة لعدد 532 طفلاً.

وأوضحت موزة بن دخين رئيس قسم التوعية والتثقيف بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن ورش التوعية تضمنت مجموعة من الفعاليات مثل توزيع مجموعة من الكتيبات والبوسترات على الطلاب وتنظيم مسابقات حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتوضيح لكميات الاستهلاك التي يمكن توفيرها عند تركيب الأجهزة والأدوات المرشدة للكهرباء والمياه بالمنزل، كما تم إلقاء دروس توعية بأسلوب مبسط ومشوق لجذب الطلاب لمتابعة فعاليات الترشيد والاستفادة من الدروس والمعلومات التي تم تقديمها حول أفضل طرق ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الآمن لها وطرق ترشيد استهلاك المياه وفوائد تركيب القطع والأدوات المرشدة.

وأكدت أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر، باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة والازدهار تعمل على إعداد البرامج المتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية، بحيث تعمل على إكسابهم مهارات جديدة في أجواء تجمع بين المتعة والفائدة وتنشر روح التنافس على تطبيق أفضل الممارسات.

وأضافت: أنه خلال شهر مايو الماضي نظمت الهيئة ورش توعية في عدد 4 مدارس من الحلقة الأولى بإجمالي 316 طالباً وطالبة واختتمت برنامج التوعية في المدارس لعام 2022/2023.