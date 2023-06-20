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«حفظ النعمة الإلكترونية» يوزع 672 جهازاً على المستحقين

إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المستعملة وتوزيعها على المحتاجين (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيت الخير» أن مشروع حفظ النعمة الإلكترونية، نجح في عام 2022 في توزيع 672 جهازاً إلكترونياً على طلبة المدارس والجامعات والأيتام من أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل، وبلغ ريع المشروع الذي وزع على المستحقين 150.700 درهم.
ويهدف مشروع حفظ النعمة الإلكترونية إلى إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو القديمة، وتوزيعها على المحتاجين، أو بيعها بعد استصلاحها، وإنفاق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية المختلفة، حسب تطور المشروع وما قد يحققه من عوائد.
وجاءت فكرة المشروع لاستثمار آلاف الأجهزة التي يضطر أصحابها لركنها في مخازنهم، سعياً لمواصفات وفعالية أجهزة أفضل، في ظل الثورة الإلكترونية التي لا تتوقف، والاقتناء المتزايد للأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بأنواعها، لكثرة التطبيقات الإلكترونية اليومية، والاتجاه المتزايد للعمل والتعليم والتسوق عن بعد، حيث تبرز الحاجة دائماً لأجيال جديدة من الأجهزة.
ووجهت الجمعية الدعوة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تجدد أجهزتها الإلكترونية، للتبرع بالأجهزة القديمة للجمعية لتستفيد منها في إثراء هذا المشروع، وإعادة تأهيلها وتوزيعها على من هو بحاجة إليها.
وتتطلع الجمعية لتحويل مبادرة حفظ النعمة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي يسمح بالوصول إلى أوسع مشاركة ممكنة عبر الأجهزة الذكية أسوة بتطبيق «ملابس»، الذي يقترب عدد المساهمين فيه من 102 ألف مشترك، وهي مشاريع وتطبيقات مبتكرة ورائدة لتعزيز الاستدامة في الموارد الخيرية والعطاء الموجه لأكثر الناس حاجة.

مشروع حفظ النعمة
جمعية بيت الخير
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