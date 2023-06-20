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«أسرية الشارقة» تعمل على المرحلة الثانية من دراسة نمط الإنسان

«أسرية الشارقة» تعمل على المرحلة الثانية من دراسة نمط الإنسان
21 يونيو 2023 00:56

الشارقة (الاتحاد) 

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تعتزم إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إطلاق استبانات واستطلاعات رأي للجمهور تستهدف فئات معينة من أجل دعم الدراسات الأسرية والمجتمعية التي تعد من العمليات الرئيسية التي تنفذها الإدارة، ولا سيما دراسة نمط الإنسان في إمارة الشارقة والتي تم إطلاقها في 2021م مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والتي تمتد فترة إنجازها إلى 5 سنوات حتى نهاية 2025. وسيشمل الإطلاق نشر استبانة (التوافق الزواجي) ضمن الجزء الثاني من دراسة نمط الإنسان في إمارة الشارقة، وذلك سعياً منها للوصول إلى النتيجة الإيجابية للتناغم (التفاعل الجيد بين الزوجين) الذي يحقق الترابط والاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي بوجه عام. لضمان تمثيل مجتمع الدراسة، قامت الإدارة بوضع أسئلة تستهدف فئة المواطنين المتزوجين (لخمس سنوات زواج فأقل) في إمارة الشارقة. وسيتم نشر هذه الاستبانة في الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2023. ومن جانب آخر سيتم نشر استطلاع رأي (التلاحم بين الأبناء والآباء)، سعياً للوصول إلى العوامل الاجتماعية والأسرية، والثقافية، والاقتصادية، والنفسية التي تؤدي إلى زيادة الترابط والتوافق والتواصل بين الآباء والأبناء (سد الفجوة). لذلك قامت الإدارة بإعداد استبانة «التلاحم بين الآباء والأبناء» والتي تحمل شقين الأول استبانة موجهة للأبناء، والثاني استبانة موجهة للمربي، على أن تدعم هذه النتائج الدراسة الخاصة بمبادرة بحوث للعام المقبل (الجزء الثالث من نمط الإنسان في إمارة الشارقة)، ومبادرة قياس الأثر المجتمعي «مبادرة 180 درجة من التغيير». على أن يتم نشر الاستطلاع بصورة مرحلية تستهدف الآباء أولاً من يونيو وحتى أغسطس، ثم المرحلة الثانية، وتستهدف الأبناء من سبتمبر حتى أكتوبر.

إدارة التنمية الأسرية
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المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشارقة
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