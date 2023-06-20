«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق مهارات الاستدامة لموظفي الحكومة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية محور الاستدامة على منصة جاهز، الرامية لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهارات الاستدامة وتوعيتهم بقضايا التغير المناخي، وأهم التوجهات في مجال الاستدامة البيئية، والتعريف بمبادرات الدولة للحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويتضمن محور الاستدامة 6 مسارات رئيسية، هي: الاستهلاك المسؤول، وتصميم مستقبل مستدام، وحوار الاستدامة مع الشيخ الأخضر، وترسيخ مبادئ الحياد المناخي لمستقبل مستدام، والاستدامة الرقمية، والاقتصاد الدائري المستدام. ويقام محور الاستدامة بالشراكة مع عام الاستدامة، و«كوب 28»، و«مايكروسوفت»، وأكاديمية الشيخ الأخضر، وApolitical.

وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن «الهيئة» تسعى لتعزيز جاهزية موظفي الحكومة الاتحادية المستقبلية، نحو تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالاستدامة والتحديات المناخية، من خلال إطلاق مسارات عدة تعليمية وتدريبية، عبر منصة جاهز بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية.

وقالت ليلى عبيد السويدي: «نحرص في «الهيئة» على مواكبة توجهات الدولة، وخدمة جهودها التحضيرية لمؤتمر الأطراف «كوب 28» وتماشياً مع عام الاستدامة عبر تعزيز الوعي بين موظفي الحكومة الاتحادية، ونشر المعرفة بقضايا التغير المناخي، والاستدامة البيئية، والمبادرات الوطنية ذات العلاقة، مستثمرين بذلك منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، الرامية إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة»

ويشمل محور الاستدامة في منصة «جاهز»: حوار الاستدامة مع الشيخ الأخضر، يقمه الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، مؤسس أكاديمية الشيخ الأخضر، ومسار الاستهلاك المسؤول، باعتباره المبدأ الثاني عشر لأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، حيث يركز على تطبيق الممارسات المستدامة، لجهة الاستهلاك والإنتاج.

وتستعد «الهيئة» لإطلاق مسار «الاستدامة الرقمية» الذي يستضيف السيد أحمد أمين عاشور، مدير أول لقطاع الاستدامة من «مايكروسوفت»، والذي سيسلط الضوء على مفهوم الاستدامة الرقمية ومبادئها، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للأفراد والمؤسسات وتحقيق النمو على المدى الطويل ضمن رؤية التنمية المستدامة، وكذلك مسار الاقتصاد الدائري المستدام، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ويقدم محتوى تعريفي عن الاقتصاد الدائري ومبادئه.