تعاون لتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وهي أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، مذكرة تفاهم مع جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بهدف دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي في دولة الإمارات والمنطقة. ويشمل التعاون بين المؤسستين مجالات عدة، بما في ذلك البحوث المشتركة، وتنفيذ سلسلة من دورات التعليم التنفيذي لتدريب مقيمي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز الدفعة الأولى على «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي».

يعتبر منهاج التعليم التنفيذي أول دورة تدريب شخصي من نوعه، وهو متاح لجميع قادة القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وتنظمه جمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمساهمة من هيئة دبي الرقمية، وتم تنظيم الدفعة الأولى من سلسلة دورات التعليم التنفيذي في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي في مايو 2023. وضمت هذه الدفعة مجموعة من 25 خبيراً في الذكاء الاصطناعي من 12 مؤسسة حكومية وخاصة رائدة كخطوة أساسية ليصبحوا مقيّمين معتمدين لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «أوكلت قيادتنا الرشيدة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمهمة تدريب قادة المستقبل وتمكينهم، وهي مسؤولية حاسمة تدفعنا إلى البقاء دوماً في صدارة أي توجه مستقبلي قادر على إحداث تأثير كبير في عالمنا. ولا شك بأن الذكاء الاصطناعي ستكون له آثار كبيرة على الحكومات».