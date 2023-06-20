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الإمارات

فرق عمل في 30 جهة حكومية بدبي لتوظيف «الذكاء الاصطناعي» في تطوير العمل

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تم الإعلان عن تشكيل فرق عمل متخصصة في 30 جهة حكومية بدبي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، وذلك خلال اجتماع استضافه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه مؤخراً لجعل حكومة دبي الأفضل عالمياً في تبني أحدث الأدوات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة. 
وستكون الفرق مسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وخارجها، كما ستسهم فرق العمل الحكومية بدور كبير في دعم تنفيذ مختلف المبادرات والمشاريع المستقبلية التي سيطلقها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
واطلع المشاركون في الاجتماع على أبرز أهداف المركز ومحاور تركيزه الرئيسية خلال الفترة القادمة، وأهم القطاعات الرئيسية التي يمكنها الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات المتقدمة التي ينغي التركيز عليها لتطوير حلول مبتكرة تسهم بتطوير مستويات العمل الحكومي في إمارة دبي.
كما ناقش المشاركون آليات تفعيل دور المركز بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة للعمل على دراسة الفرص المستقبلية وتطوير استخدامات فاعلة للذكاء الاصطناعي تنعكس إيجاباً على قيمة الخدمات الحكومية وتجعل من دبي نموذجاً عالمياً لتوظيف تكنولوجيا المستقبل في قطاعها الحكومي.
وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل دور المركز لإعداد فرق عمل تضم خبرات وطنية متمكنة بأهم مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الحكومية بدبي.
وأضاف: «ستعمل الفرق على دراسة الأفكار المقترحة والمشاريع المستقبلية التي ستعمل الجهات الحكومية على تطويرها بالتعاون مع المركز، إضافة إلى مناقشة الأطر التنظيمية والسياسات المرنة والملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية».
الجدير بالذكر أن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، يهدف لدعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعال، استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات المحورية. وتشرف مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، على تنفيذ أهداف ومخرجات المركز بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وخاصة في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ خطط العمل المستقبلية، واستقطاب أفضل الحلول العالمية، ودعم المواهب الوطنية والواعدة.

دبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
مؤسسة دبي للمستقبل
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