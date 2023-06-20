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المري يفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المري في حديث مع المشاركين بالفعالية (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح فعاليات منصة شرطة دبي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «شاركنا_لنمنعها» التي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والشركاء الداخليين، وذلك في «دبي فستيفال سيتي مول» على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.
حضر افتتاح الفعاليات؛ العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ونائبه العميد خالد بن مويزه، وممثلو الشركاء وعدد من الضباط.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة في الفعاليات.
وتجوّل الفريق المري في أروقة المنصة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التوعوية من أضرار المخدرات التي تقدم للزوار، واطلع أيضاً على مشاركة الشركاء والخدمات التي تقدمها للجمهور والفعاليات والأنشطة اليومية التي ستعقد طوال ثلاثة أيام والتي تتمثل في الندوات والمحاضرات ولقاءات مصورة وسحوبات وفعاليات استشارية وجلسات حوارية. وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لشرائح المجتمع كافة. وأضاف: «إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مُستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات، من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مُروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، مُعتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة».
وقال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، بأن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يُعد مناسبة توعوية واجتماعية، يلتقي فيها ضباط شرطة دبي المتخصصون بمجال التوعوية بأضرار المخدرات بأفراد الجمهور على مدى ثلاثة أيام، يتبادلون فيه الاقتراحات والأفكار ويتلمسون واقع الشباب وهمومهم، ويسمعون لأولياء الأمور وشكواهم، ويضعون الخطط والمقترحات لتكوين أسرة آمنة مستقرة ومُحصنة من هجمات ضعاف النفوس. وأشاد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، بالدور الناجح والفعّال الذي يقوم به مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، في توعية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات.

دبي
الإمارات
عبدالله خليفة المري
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اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
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