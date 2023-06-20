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«رعاية الأحداث بالفجيرة» تناقش المسؤولية المجتمعية لمكافحة المخدرات

«رعاية الأحداث بالفجيرة» تناقش المسؤولية المجتمعية لمكافحة المخدرات
21 يونيو 2023 00:56

الفجيرة (وام)

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نظم فرع جمعية توعية ورعاية الأحداث في الفجيرة، ملتقى توعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، وذلك تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وذلك في المركز الإبداعي بالفجيرة.
تحدث في الملتقى الدكتور جاسم خليل ميرزا وهيام الحمادي أعضاء مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، والدكتور حمد البقيشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي.
وتمحورت المواضيع في الملتقى حول التحديات ما بعد التعافي والتوعية المجتمعية والمسؤولية الجماعية، بالإضافة إلى خطورة الترويج الإلكتروني ودور وزارة الداخلية للتصدي لهذا الترويج.
وتم خلال الملتقى طرح القصص الملهمة للأجيال المقبلة، ودور الأسرة في حماية الأبناء من أي خطر يهدد الترابط الأسري والسعي لمكافحة المخدرات.

رعاية الأحداث
الإمارات
مكافحة المخدرات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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