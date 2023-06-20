الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تكريم مديري الإدارات الفرعية بمكتب نائب رئيس الشرطة في دبي

تكريم مديري الإدارات الفرعية بمكتب نائب رئيس الشرطة (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رأس الخيمة تستضيف «كأس العالم المصغرة»
"المركزي" يبقي توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات خلال 2024

بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قام اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بتكريم مديري الإدارات الفرعية بالإدارة العامة، وذلك تقديراً لكفاءتهم المشهودة وتميزهم الوظيفي، وتحفيزاً لهم للمزيد من العطاء، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بمنظومة العمل في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي للعام 2022م.
وقام المقعودي بتسليم شهادات التقدير لكل من: العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعقيد مبارك بوسمرة، مدير مركز تحليل المعلومات الأمنية، والمقدم زيد الصابوني، مدير إدارة الإعلام، والمقدم عبدالله بورقيبة، مدير إدارة السكرتاريا، والمقدم محمد جمعة عبيد الصايغ، مدير إدارة متابعة المجالس واللجان، والسيد علي العيالي، مدير الشؤون الإدارية.

دبي
ضاحي خلفان
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©