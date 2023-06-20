تكريم مديري الإدارات الفرعية بمكتب نائب رئيس الشرطة في دبي

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قام اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بتكريم مديري الإدارات الفرعية بالإدارة العامة، وذلك تقديراً لكفاءتهم المشهودة وتميزهم الوظيفي، وتحفيزاً لهم للمزيد من العطاء، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في الارتقاء بمنظومة العمل في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي للعام 2022م.

وقام المقعودي بتسليم شهادات التقدير لكل من: العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعقيد مبارك بوسمرة، مدير مركز تحليل المعلومات الأمنية، والمقدم زيد الصابوني، مدير إدارة الإعلام، والمقدم عبدالله بورقيبة، مدير إدارة السكرتاريا، والمقدم محمد جمعة عبيد الصايغ، مدير إدارة متابعة المجالس واللجان، والسيد علي العيالي، مدير الشؤون الإدارية.