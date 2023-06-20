الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن فهد

رئيس الدولة ونائباه
20 يونيو 2023 21:27

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
رئيس الدولة: يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن زايد
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين الاسبق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين الاسبق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©