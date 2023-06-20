سيف بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأوزبكي

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي بختيار سعيدوف، وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له.

وبحث سموه مع الوزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، والدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، كما حضرها من الجانب الأوزبكي، أيبك خمرايف نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، و كازبيكوف جوسيبيك نائب وزير البيئة وتغير المناخ، وباخرومجون ألويف نائب وزير الخارجية، وجاسور كوريف نائب وزير النقل وعبدالعزيز أوكلوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.