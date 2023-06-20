رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في مجلس قصر البحر.. الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة الذي سلم سموه الرسالة .. ونقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه أطيب الأمنيات إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق ولسلطنة عمان الشقيقة دوام الرفعة والرخاء.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع السفير العماني - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة - الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة الأواصر التاريخية الخاصة التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.