توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز- في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة 02:31 و الجزر الأول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.



