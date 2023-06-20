الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل

فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل
20 يونيو 2023 17:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتعليم المدرسي» تفتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية
«الإمارات للتعليم المدرسي» تعلن مواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم حلقة ثانية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للعام الدراسي 2023-2024، بدءاً من الثلاثاء 20 يونيو 2023 ولغاية 26 يونيو 2023.
وبينت المؤسسة أنه نظراً للإقبال الكبير للالتحاق في مدارس الأجيال، تم توفير مقاعد إضافية في جميع المدارس للعام الدراسي المقبل.
وحددت المؤسسة عدة شروط لالتحاق الطلبة في مدارس الأجيال، وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وأن تتوفر مقاعد دراسية في كل مدرسة، وأن يقع مكان سكن الطالب ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.
وحددت المؤسسة شروطاً لقبول الطلبة في المسار المتقدم للحلقة الثانية، وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات ممن يحملن خلاصة القيد، وكذلك حصول الطالب المنتقل من الصف الرابع إلى الصف الخامس على درجة 90 في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية ودرجة 80 في مادة العلوم.
أما الطلبة الراغبون بالالتحاق بالصف السادس في المسار المتقدم، فيتوجب عليهم الحصول على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، فيما يشترط حصول الطالب المنتقل للصف السابع والصف الثامن على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 إلى زيارة موقع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الرسمي:www.ese.gov.ae

 

مدارس الأجيال
العام الدراسي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
أسامواه جيان نجم العين الاسبق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين الاسبق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
رئيس الدولة
الإمارات
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:52
الدوحة
الاقتصادي
بعد تنظيم أفضل مونديال في التاريخ.. اقتصاد قطر يواصل الازدهار
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©