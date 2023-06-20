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تشغيل محطات لوسائل التنقل الفردية في حتا

تشغيل محطات لوسائل التنقل الفردية في حتا
20 يونيو 2023 17:57

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدء التشغيل الفعلي لمحطات وسائل التنقل الفردية في 11 موقعاً بمنطقة حتا، موزعة على امتداد 9 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي حيث توفر هذه المحطات في حتا عدداً من وسائل التنقل المرن المتنوعة كالدراجات الهوائية، الدراجات الجبلية والسكوتر الكهربائي، من خلال شركة لايم العالمية (Lime).

وتؤكد الهيئة حرصها على تعزيز حلول التنقل المرن وتكامل وسائل النقل في حتا، وتوفير خيارات متنوعة لتجربة فريدة لوسائل التنقل الفردي، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنطقة، التي تتسم بموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي، وتعدد خدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع.

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شهدت المرحلة التجريبية لتشغيل محطات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، خلال الربع الأول من عام 2023، إقبالا ملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع، وسجل الربع الأول 1902 رحلة، استحوذ خلالها السكوتر الكهربائي على 984 رحلة، فيما شكلت الدراجات الهوائية والجبلية 918 رحلة، وأظهرت الإحصاءات رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة بنسبة 93% خلال تلك الفترة.

وبإمكان الزوار والمقيمين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلّابة، والبيئة الجبلية لمنطقة حتا التي تعرف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في إمارة دبي، من خلال استخدام خدمة تأجير وسائل التنقل الفردية المتنوعة (دراجات كهربائية، السكوتر الكهربائي والدراجات الجبلية) والتي يبلغ إجمالي عددها 600 وسيلة تنقل مشتركة، وهي موزعة على 250 سكوتر كهربائي، و250 دراجة هوائية، بالإضافة إلى 150 دراجة جبلية، ويمكن الاستمتاع بقيادة تلك الوسائل على المسارات الذي يبلغ طوله 11.5 كم، حيث تمتد محطات تشغيل وسائل التنقل الفردية واستراحات الدراجين في المناطق السياحية والحيوية بمنطقة حتا، حيث تتوافر المحطات في 11 موقعاً، من أهمها: قرية حتا التراثية، وبجانب حديقة وادي حتا، وحديقة تل حتا، ومحطة الحافلات العامة، ووادي حتا.

المصدر: وام
وسائل النقل
حتا
دبي
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