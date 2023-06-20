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الإمارات

محمد بن راشد: أهنئ رئيس الدولة وشعب الإمارات الذي استحق أفضل المراتب

محمد بن راشد
20 يونيو 2023 16:43

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وشعب الإمارات، على الانجاز الذي حققته الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي، والذي صدر اليوم في سويسرا، وجاءت الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية.. متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي عدة مؤشرات أخرى.

وقال سموه عبر تويتر:"صدر اليوم في سويسرا التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي وجاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية . متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي عدة مؤشرات مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها . كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً".

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واضاف سموه: "أهنىء أخي رئيس الدولة .. وأهنىء آلاف فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار .. وأهنىء شعب الإمارات 🇦🇪 الذي استحق بجهده وإخلاصه وتفانيه والتفافه حول قيادته أفضل المراتب على مستوى العالم … والقادم أفضل بإذن الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
سويسرا
رئيس الدولة
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