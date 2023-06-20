"مطار أبوظبي الدولي" يعلن جاهزيته لموسم الحج

أكدت شركة "مطارات أبوظبي" جاهزية مطار أبوظبي الدولي الكاملة لاستقبال موسم الحج للعام الحالي مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

وأطلق مطار أبوظبي الدولي في هذا الإطار، حزمة من المبادرات لتسهيل السفر على حجاج بيت الله الحرام، ووضع خطة متكاملة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والجهات العاملة في المطار.

وأكدت "مطارات أبوظبي" أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع جميع الفرق والجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير التميز في الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة في الفترة المقبلة.

على صعيد متصل حددت "مطارات أبوظبي" منصات خاصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج، بهدف التعامل مع كثافة رحلات الحج، إلى جانب تخصيص مساحات لمنصات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي توزع كتيبات ارشادات السلامة علاوة على تكليف فريق كامل من الموظفين في مختلف أنحاء مطار أبوظبي لتسريع إجراءات سفر الحجاج على مدار الساعة، وتوفير جميع المستلزمات الأخرى مثل عربات الحقائب والنقل لضمان سهولة حركة المسافرين وسير العمليات بسلاسة في المطار.

وقدمت "مطارات أبوظبي" للمسافرين بعض التوصيات المفيدة للحصول على رحلة مريحة، مثل زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص بالرحلة قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من وجود كافة الوثائق اللازمة والتحقق من صلاحيتها قبل الوصول إلى المطار، والاطلاع على أحدث اللوائح والشروط، والتوجه إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة.

جدير بالذكر أن مطارات أبوظبي تحتل مرتبة متقدمة بين المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيّما "مطار أبوظبي الدولي" الذي صنفه مجلس المطارات العالمي كأحد أهم المطارات وأكثرها ازدحاماً في المنطقة.. ويعد ذلك ثمرة جهود الشركة في تطبيق أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية المستخدمة في المطارات وخدمات السفر، والتي تشمل حلول المقاييس الحيوية لتقليل عدد نقاط اتصال المسافرين، والتحقق الآلي من وثائق السفر وتقليص فترة الانتظار اللازمة لإتمام الإجراءات في المطار.