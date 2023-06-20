«التنمية الأسرية» تبدأ تقييم المشاركين في «تحدي القراءة الأسري»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت مؤسسة التنمية الأسرية متمثلة في مكتبة زايد الإنسانية مرحلة تقييم المشاركين وفرز المشاركات في «تحدي القراءة الأسري»، الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً في مدينة العين، دعماً للمشاريع الثقافية الأسرية في المجتمع المحلي، وإيماناً منها بأهمية تطوير الجانب الثقافي لدى كافة أفراد المجتمع، حيث وصل عدد المشاركات المرشحة للفوز إلى 8 أسر من مدينة العين.

جاء «تحدي القراءة الأسري» بهدف رفع الوعي لدى الأسر والمجتمع بالمشكلات الاجتماعية ومعالجة القضايا التي تم رصدها باستخدام القراءة والاطلاع في مجالاتها المختلفة، وطرح حلول ابتكارية وإبداعية تُساهم في معالجة المشكلات، وتشجيع الأسر على توفير بيئة تعزز مفهوم القراءة وتبادل المعرفة بشكلٍ مستدام داخل المنظومة الأسرية، وتوفير بيئة تفاعلية بين أفراد الأسرة تعزز مفهوم وقيمة القراءة وتبادل المعرفة بشكلٍ مستدام، واستثمار الوقت النوعي بين أفراد الأسرة وتعزيز التواصل والحوار الأسري من خلال القراءة، والمساهمة في تعزيز اللغة العربية لدى الأجيال والحفاظ على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إشراك أفراد الأسرة في مناقشة القضايا الاجتماعية وطرح الحلول المقترحة.

وقالت شيخة محمد الجابري مسؤولة مكتبة زايد الإنسانية ورئيسة لجنة التقييم في الجائزة: «إن تقييم المرشحين يمر بعدة مراحل، ويركز على إشراك أكثر من فرد من أفراد الأسرة في القراءة كالأم والأب والأبناء والجد والجدة، وتقديم ملخصات للكتب المقروءة بشكلٍ يقدم فكرة شاملة عن محتوى الكتاب، ويركز على الإبداع والابتكار في طرق نقل المعرفة وعرضها باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل المختلفة، واختيار إحدى القضايا الاجتماعية وإيجاد حلول جديدة للتقليل أو التخلص منها». وأضافت الجابري، أن «تحدي القراءة الأسري» يرتكز على عدد من المعايير الأساسية التي تحدد مدى الجهد الذي يبذله الأفراد في الأسرة لتعزيز الثقافة ونقل المعرفة الحياتية المتنوعة، وتشجيع الأسرة على القراءة باعتبارها وسيلة مهمة لنشر الوعي وصقل الشخصية، وصولاً إلى أسرة قارئة وقادرة على فهم ومواجهة التحديات والقضايا الاجتماعية.

وأشارت إلى أن «تحدي القراءة الأسري» يهتم بالاطلاع على دور الوالدين أو إحداهما في تحفيز القراءة الأسرية لدى الأبناء، وتعزيز التواصل بين كافة أفراد الأسرة، وعدد الزيارات للمكتبات العامة والإلكترونية، وعدد الكتب التي تم تلخيصها، وعدد الاجتماعات الأسرية المخصّصة للقراءة، وعدد المشكلات الأسرية التي ساهمت القراءة في حلها، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح للأفراد حول نسبة الأثر الاجتماعي على الأسرة والمجتمع. ويركز «تحدي القراءة الأسري» على تشجيع أفراد الأسرة لتبني القراءة كأسلوب حياة يساهم في تكريس المعرفة وتعزيز التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وحماية الأجيال من الأفكار الدخيلة، وبناء مهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى رفع وعي الأسرة بأهمية القراءة باعتبارها أداة من أدوات تشكيل الشخصية الإنسانية السوية، والذي يتضمن عدداً من القيم منها: التواصل واحترام الوقت والإبداع والابتكار، والتسامح، والتعاون والمسؤولية.