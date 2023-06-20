عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي. جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأوزبكستان، بالإضافة إلى مسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة للمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28». كما استعرض سموه ووزير خارجية أوزبكستان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التحديث الحكومي، ودورها في تعزيز الاستفادة من التجارب الحكومية المتميزة في البلدين. وبحث الوزيران أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بختيار سعيدوف، مؤكداً على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأوزبكستان. وأضاف سموه خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقاتها الثنائية مع أوزبكستان، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك، في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يلبي المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، مشيداً بالشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين في مجال التحديث الحكومي والتي تم إطلاقها في عام 2019. من جانبه أعرب بختيار سعيدوف عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية.