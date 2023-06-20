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عطلة عيد الأضحى للأسواق المالية من 27 حتى 30 يونيو

عطلة عيد الأضحى للأسواق المالية من 27 حتى 30 يونيو
20 يونيو 2023 12:46

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن إجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية في الدولة ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو الجاري.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن الدوام الرسمي بعد الإجازة سيستأنف يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فيترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (05) لسنة 2023 بشأن عطلة عید الأضحى المبارك لسنة 1444 ھـ، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

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المصدر: وام
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