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للعام الـ12..الإمارات الوجهة المفضّلة للعيش للشباب العربي

للعام الـ12..الإمارات الوجهة المفضّلة للعيش للشباب العربي
20 يونيو 2023 12:07

دبي (الاتحاد) 

للعام الثاني عشر على التوالي، كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته اليوم «أصداء بي سي دبليو»، أن الشباب العربي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة الدولة المفضلة للعيش والتي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها.

واحتلت الولايات المتحدة وكندا المرتبتين الثانية والثالثة للعام الثالث على التوالي. ومن اللافت أن ثلاثاً من دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات والسعودية وقطر - تظهر في قائمة الدول الخمس المثالية الأوائل للمرة الأولى منذ تسعة أعوام. ويقول الشباب والشابات العرب إنهم يفضلون حالياً العيش في قطر أكثر من المملكة المتحدة، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة مع المملكة المتحدة في قائمة الدول التي يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي بها.

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ويعد الاستطلاع، الذي أصدرته «أصداء بي سي دبليو» هذا العام تحت عنوان «واقع جديد ونظرة متغيرة»، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 27 مارس – 12 أبريل 2023، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية، بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن واحداً تقريباً من كل 4 شباب عرب (24%) يعتبرون الإمارات العربية المتحدة الدولة المفضلة للعيش فيها، تليها الولايات المتحدة (19%)، وكندا (19%)، وقطر (14%)، والمملكة المتحدة (13%). وتظهر قطر بين قائمة الدول الخمس الأوائل للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، مما يعكس الشعور الإيجابي لدى الشباب العرب تجاه هذه الدولة بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبقيت دولة الإمارات البلد المفضل الذي يريد معظم الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به للعام الثاني عشر على التوالي.

وأجمع على هذا الرأي 22% من الشبان والشابات العرب عموماً لتتقدم دولة الإمارات بذلك على الولايات المتحدة (19%)، وكندا (16%)، وقطر (15%)، بينما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس (11%)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار المملكة كبلد يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به منذ عام 2017. وأسوةً بالاستطلاعات السابقة، يعود اختيار دولة الإمارات بلداً مفضلاً للعيش إلى أسباب عدة: هي البيئة الآمنة (41%)، والاقتصاد المتنامي (28%)، والقيادة الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة (24%)، والبيئة النظيفة (22%)، وسهولة بدء الأعمال (20%). كما تمت الإشادة على نطاق واسع بدولة الإمارات كوجهة مميزة لتكوين الأسرة (19%)، وتوفيرها باقة واسعة من فرص العمل (17%)، ومنظومة تعليمية عالية الجودة (16%)، وامتلاكها تراثاً ثقافياً غنياً (16%)، فضلاً عن توفيرها رواتب مجزية (13%). وكانت سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات نقطة إضافيةً أخرى لـ 12% من جميع المشاركين.

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