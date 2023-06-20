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محمد بن راشد: الإمارات يدها ممدودة لكل العرب.. وأرضها مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي

محمد بن راشد: الإمارات يدها ممدودة لكل العرب.. وأرضها مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي
20 يونيو 2023 12:41

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يد الإمارات ممدودة لكل العرب وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: «للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا.. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.. ونحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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