سفير الدولة لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة

تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، مخيمات حجاج دولة الإمارات في المشاعر المقدسة، اطلع من خلالها على آخر المستجدات والاستعدادات الجارية والإمكانات والخدمات المقدمة لحجاج الدولة وفق أعلى المعايير والمواصفات.

وثمن خلال الجولة التفقدية والتي رافقه فيها الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، ومحمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من مسؤولي المكتب، الجهود التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في الأراضي المقدسة، بما يمكن حجاج الدولة من أداء هذا الركن العظيم بطمأنينة ويسر وسهولة خلال موسم الحج الحالي.

واطلع الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان على أحدث الخدمات والتجهيزات في مخيمات حجاج الإمارات بالمشاعر المقدسة، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة، مشيداً باهتمام المملكة العربية السعودية ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً، في خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وبدور حملات الحج الإماراتية.