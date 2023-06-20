عبدالله بن زايد ووزير خارجية أستونيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والطاقة والمناخ. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا، مشيراً إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبه عبر معالي مارجوس تساكنا، عن تطلع بلاده إلى تعميق علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.