الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أستونيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد
20 يونيو 2023 10:10

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي مارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والطاقة والمناخ. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا، مشيراً إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبه عبر معالي مارجوس تساكنا، عن تطلع بلاده إلى تعميق علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
رأس الخيمة تستضيف «كأس العالم المصغرة»
"المركزي" يبقي توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات خلال 2024
المصدر: وام
أستونيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
رئيس الدولة
الإمارات
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:52
الدوحة
الاقتصادي
بعد تنظيم أفضل مونديال في التاريخ.. اقتصاد قطر يواصل الازدهار
اليوم 13:41
«بديل» بوسكيتس «صداع» في رأس «البارسا»
الرياضي
«بديل» بوسكيتس «صداع» في رأس «البارسا»
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©