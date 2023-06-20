"صحة أبوظبي" تُكرِّم الفائزين في المخيَّم التدريبي للابتكار بالرعاية الصحية

انطلاقاً من دورها المِحوري في تمكين البحث والابتكار في الرعاية الصحية، كرَّمت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، الفائزين في المخيَّم التدريبي للابتكار في الرعاية الصحية، بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي. ويعدُّ تحدي المخيَّم التدريبي، الذي امتدَّ أربعةَ أيام، جزءاً من التعاون الذي يجمع الدائرة بكليات التقنية العليا و«بلاج أند بلاي»، الشركة المشغِّلة للمخيَّم، بهدف تعزيز إمكانات ريادة الأعمال في الإمارة، حيث استعرض طلبة كليات التقنية العليا ابتكاراتهم وقدَّموا حلولاً واعدة للرعاية الصحية.

خلال الحفل الختامي للمخيَّم التدريبي، كُرِّمَت المشارَكة الفائزة التي تناولت السياحة العلاجية وتوفير خدمات التأمين الصحي للزائرين الذي يأتون إلى الإمارة بغرض العلاج، وحصل الفريق الفائز على الدعم باحتضان مشروعه من خلال برنامج مُسرِّع التقنيات الصحية التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، تقديراً لجهوده المبتكرة.

وشهد المخيَّم التدريبي التجريبي في أبوظبي مشاركة الطلبة من كليات التقنية العليا في أبوظبي والعين الذين عملوا على تطوير وتصميم حلول مبتكَرة لتحديات مجتمعية واقعية في مجالات طبية محدَّدة ضمن قطاع الرعاية الصحية شملت: الرعاية الصحية الأولية، خدمات شاملة ومستمرة لجميع المرضى، الطب الدقيق، خطط علاجية شخصية للمرضى لتحقيق أفضل النتائج، المستشفيات الذكية، وتقنيات متقدّمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمرضى الداخليين.

في مجال الرعاية الصحية الأولية، كُلِّفَ الطلبةُ بابتكار حلول عملية لتحسين النماذج الحالية لخدمات الرعاية الصحية المستمرة، التي تضع المريض على رأس أولوياتها، خصوصاً في بداية الرحلة العلاجية. ومن ناحية أخرى، دفعت مجالات الطب الدقيق والمستشفيات الذكية الطلبة إلى التعمُّق أكثرَ في مناحٍ واعدةٍ في الرعاية الصحية، مثل تقنيات الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتطبيب عن بُعد، وعلم الجينوم ومجالات أخرى عديدة، حيث جاء ذلك بهدف توفير أساليب فحص وعلاج جديدة وسريعة، والارتقاء بسبل تعزيز نتائج المرضى، مع توفير خدمات رعاية صحية مبتكَرة وشاملة لأفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يأتي المخيَّم التدريبي للابتكار في الرعاية الصحية استكمالاً لتعاوننا الوثيق مع كليات التقنية العليا، لاحتضان الشركات الناشئة وخَلْقِ بيئةٍ محفِّزةٍ وشاملةٍ لريادة الأعمال في الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ونحن في دائرة الصحة – أبوظبي نؤمِن بقدرات المواهب الشابة وابتكاراتهم التي تساعدنا على رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، وتسريع الوتيرة الإبداعية على مختلف الأصعدة في قطاع الرعاية الصحية، تماشياً مع الجهود الدؤوبة للدائرة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للابتكار وحاضنةً لعلوم الحياة».

وأضافت الغيثي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي استقطاب المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم وابتكاراتهم عبر توفير بيئة داعمة ومهيأة لاحتضان شركاتهم، حيث يعكس المخيَّم التدريبي التزامنا بالعمل مع الشركاء في كلِّ مكان، لبناء منظومة رعاية صحية تستشرف وتواكب احتياجات المستقبل، وتحافظ على صحة وسلامة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

من جانبه، عبَّر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي في المخيَّم التدريبي للابتكار في الرعاية الصحية، معتبراً أنه مثَّل حافزاً للطلبة لتعزيز قدراتهم العلمية والتطبيقية وجَعْلِهِم أكثرَ ارتباطاً بواقع قطاع الرعاية الصحية واحتياجاته والتقنيات المتطورة المتعلقة بالصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأنَّ المخيَّم مثَّل تجربةً ثريةً للطلبة لتحليل التحديات وابتكار حلول فاعلة لها، خاصة أنَّ الكليات تعدُّ الابتكار وريادة الأعمال من المكوِّنات الأساسية في منظومتها التعليمية لإعداد جيل مبدِع وواعد قادر على خَلْقِ فُرَصِهِ والإسهام في التنمية الاقتصادية. وثمَّن الدكتور العيان، جهود دائرة الصحة- أبوظبي وتعاونها مع الكلِّيات، مؤكِّداً أنه نموذج للشراكات الفاعلة التي تسعى الكليات إلى بنائها مع مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ما يدعم جهودها في تعزيز استراتيجيتها الجديدة التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي في إطار علاقة تكاملية مع الشركاء من مختلف القطاعات. يهدف ذلك إلى ربط الطلبة بواقع المهارات والاحتياجات والتطوُّرات في تلك القطاعات؛ ومنها القطاع الصحي الذي يحظى بأولوية واهتمام بالغَيْن في الأجندة الوطنية للدولة. ويمثِّل القطاع الصحي أحدَ البرامج الأكاديمية الأساسية التي تسعى الكليات لاستقطاب الطلبة إليها وفق تخصُّصات صحية متنوِّعة تتماشى مع المتغيّرات والنموِّ المتسارع في إطار التطوُّرات التكنولوجية.

ومن جانبه قال سعيد عميدي، الرئيس التنفيذي ومؤسِّس مركز «بلج آند بلاي»: «نفخر بشراكتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي وكليات التقنية العليا لإدارة مخيَّم تدريبي للابتكار في الرعاية الصحية، وقد أظهر هذا البرنامج المواهب الهائلة والقدرة المبتكَرة التي يتمتَّع بها طلبة كليات التقنية العليا. نحن متحمِّسون لدعم الفريق الفائز في رحلته الريادية. نؤمن في (بلاج آند بلاي) بتعزيز التعاون وتوفير الموارد اللازمة لدفع الابتكار، ونتطلَّع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي».

وشارك طلبة كليات التقنية العليا من مختلف التخصُّصات الأكاديمية في العديد من الأنشطة التي شملت ورش العمل والجلسات التحضيرية والشروحات والجلسات التوجيهية. كما أتيحت الفرصة للمشاركين للتعلُّم من متخصِّصي الرعاية الصحية ذوي الخبرة. واختُتِمَ المخيَّمُ بعروض ومحاضرات قدَّمها المشاركون، استعرضوا خلالها أفكارهم المبتكَرة وحلولهم المقترَحة أمام لجنة التحكيم.