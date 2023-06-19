«بيئة أبوظبي».. أفضل هيئة بيئية إقليمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة البيئة - أبوظبي على جائزة أفضل هيئة بيئية إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وذلك ضمن جوائز الاستدامة التي تطلقها كابيتال فاينانس إنترناشيونال «CFI».. وحصلت الهيئة على هذا التكريم تقديراً لجهودها المتميزة والمشاريع المحلية والإقليمية المهمة والرائدة التي تنفذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعتبر الهيئة أول مؤسسة بيئية في الشرق الأوسط تفوز بهذه الجائزة منذ إطلاقها في عام 2012. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة: إن الفوز بجائزة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» يعني أن ما نقوم به تجاوز حدود الإمارات العربية المتحدة وتردد صداه في جميع أنحاء العالم. وأشار جان مان مدير الجوائز في «CFI» إلى أن تكريم بيئة - أبوظبي جاء تقديراً لإنجازاتها المستمرة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وباعتبارها نموذجاً للعمل الإيجابي.