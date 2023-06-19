الإمارات تدعو للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في ليبيا

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات، أمس، في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا، عن تطلعها بأن يتجاوز الليبيون المسائل العالقة، وأن يتمكنوا من التوافق على القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء المراحل الانتقالية. وجددت التأكيد على أن الحفاظ على المسار السياسي يظل جوهرياً للتوصل إلى تسويةٍ سياسية دائمة، يقودُها الليبيون، ويتولون زمام أمورِها، بحيث تطوي ليبيا صفحات الماضي، وتنهي انقساماتِها الداخلية.

وأكدت الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية التي ترعاها المنظمة الأممية، وتشمل مساعي الممثل الخاص وفريقه، لافتاً إلى الالتزام بالجهود الدولية لدعم الحالة الأمنية في ليبيا، مع وجود ملاحظات وشواغل بشأن فعالية الآليات التي تستخدم الإذن لتنفيذ حظر توريد الأسلحة.

وشدد أبوشهاب على وجوب نظر المجلس جدياً في نظام العقوبات على ليبيا، للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الوطنية في هذا الشأن.

وفي سياق التطورات الأخيرة، قال: «أود أن أعرب عن تطلعِنا بأن يتجاوز الليبيون المسائل العالقة، وأن يتوصلوا إلى التوافق المنشود على القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تنهي المراحل الانتقالية، وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار».

ولفت إلى ضرورة ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود، مع العمل على صون أمنها وكرامتها.

وأضاف: «من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية في هذا الجانب، ومنها تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشمل المساعي الحميدة للسيد عبدالله باتلي المبعوث الأممي إلى ليبيا وفريقِهِ، لمحورية دورهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين»، مثمناً الجهود المستمرة لكلٍ من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في دعم الليبيين وتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحرازِ تقدمٍ على المسار الدستوري.

ونوّه بأنه بينما تستمر المساعي للمضي في العملية الانتخابية، لابد من التركيز على المصالحة الوطنية والحوار، باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف، ورأب الصدع، وتحقيق وحدة وطنية لا غنى عنها لضمان استقرار الدولة، معرباً عن تأييد الإمارات في هذا الصدد، لجهود كلٍ من المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لإنجاح جهود المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملةً للجميع.

وقال: «من المهم كذلك السعي لإرساء الأمن في ليبيا، باعتبارِهِ جوهر بناء دولةٍ مستقرة»، مرحباً بالاجتماع الذي عقدتهُ مجموعة العمل الأمنية في طرابلس نهاية مايو الماضي بمشاركة بعثة (UNSMIL)، والذي يأتي امتداداً لاجتماعات ولقاءات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة في أرجاء ليبيا.

وأضاف: «إن هذه الخطوات المشجعة، وما رافقها من خطوات أخرى كإطلاق سراح المساجين، تبرهن على مدى التزام القادة العسكريين بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد حرص القيادات الوطنية الليبية المشاركة في هذه الاجتماعات، حيث نأمل الاستمرار في رفع الروح المعنوية للمواطنين الليبيين».

ولفت إلى ضرورة أن يواكب ذلك اتخاذ خطواتٍ فعلية على الأرض، ومنها سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكلٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، كما يجب كذلك المضي في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء البلاد. وحثّ مجدداً جميع الأطراف على تجنب أي أعمالٍ تصعيدية أو أي ممارسات تهدد المدنيين.

وقال السفير أبوشهاب: مع التزامِنا التام بالجهود الدولية لدعم الحالة الأمنية في ليبيا، إلا أنَّ لدينا مشاغل وملاحظات بشأن فعالية الآليّات التي تستخدم الإذن لتنفيذ حَظْر توريد الأسلحة، ومدى الامتثال لها، عِلاوةً على تجاهل المواقف والتفسيرات القانونية للدول الأعضاء بشأن حظر الأسلحة، والتنفيذ الانتقائي له بما يقوّض بناء القدرات الوطنية الليبية.

وأضاف: نرى أنَّ الحفاظ على المكاسب التي حَقَّقتها ليبيا في مكافحة الإرهاب يقتضي الحَيْلولة دونَ أن تصبح تدابير هذا المجلس عائقاً أمامَ جهود القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصةً في الجنوب الليبي، الأمرُ الذي يُحَتّم على مجلِسِنا هذا النظر جِدّياً في نظام العقوبات على ليبيا لجعلهِ ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلةً لدعم الجهود الوطنية لا لعرقلتِها.

وفي ختام البيان، جدد تأكيد دولة الإمارات على دعمِها لسيادة ليبيا واستقلالِها ووَحدَتِها الوطنية، معرباً عن الأمل في أن تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام السياسي، وتغليب مصلحة ليبيا، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأصول الليبية المجمدة وصونِها، لتتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناءِ دولةٍ تنعم بالسلام المستدام.