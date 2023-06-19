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عبدالله بن بيه: الإمارات نموذج للتعايش

عبدالله بن بيه: الإمارات نموذج للتعايش
20 يونيو 2023 01:11

مراكش (وام) 

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أكد معالي العلّامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت تمثل نموذجاً للتعايش السعيد، إذ تعيش فيها عشرات الأديان والثقافات والأعراق المختلفة، ومئات الجنسيات في أمن وأمان ومودّة واحترام، كما احتضنت وثائق ومبادرات الحوار والسلام. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في المؤتمر البرلماني بشأن الحوار بين الأديان الذي عقد في مدينة مراكش المغربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري وحمل عنوان «العمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك».
وقال معالي العلّامة عبدالله بن بيّه: إن العمل من أجل المستقبل المشترك للبشرية مهم وملح ولا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون الجميع والعمل على حل التحديات الراهنة ومعالجة الأزمات الساخنة، مشدداً على أن العمل من أجل مستقبلنا المشترك واجب سائر مكونات المجتمع، وفي ذلك يمكن أن يكون للبرلمانيين كما للقادة الدينيين، دور مؤثر في بناء المستقبل المنشود، والإسهام في ضمان حياة أفضل لجميع البشر. وأوضح أنه، وإن كانت الوسائل والصلاحيات التي يتمتع بها كل من البرلمانيين والقادة الدينيين مختلفة، فإن المقاصد العليا التي ينشدونها، والأهداف الكلية التي يسعون إليها متحدة، وهي رفاه الشعوب وضمان السلام والاستقرار في مجتمعاتهم وفي العالم كله. 

عبدالله بن بيه
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
التعايش
الحوار بين الأديان
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