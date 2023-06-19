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سعود بن صقر: التعليم ركيزة أساسية للنمو المجتمعي

سعود بن صقر يتوسط الخريجين (وام)
20 يونيو 2023 01:14

رأس الخيمة (وام)

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 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المجتمعي والشخصي، وأعظم وسيلة لتطوير المهارات، وتحقيق الأحلام، والإسهام بإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة للأوطان.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلبة الصف الـ 12 في أكاديمية رأس الخيمة، في فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ورئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة. وقال سموه: «يسعدني أن أكون بينكم اليوم، وأن أشارككم الفرحة بهذه المناسبة المميزة، وأود أن أهنئكم جميعاً على تحقيق هذا الإنجاز العظيم الذي هو ثمرة لجهودكم الدؤوبة، وإصراركم الجاد، وتفاني أساتذتكم الذين سعوا جاهدين لتزويدكم بالعلم والمعرفة والإرشاد، وبالتأكيد حرص أسركم الكريمة على جعلكم مصدراً للفخر والاعتزاز». وأضاف سموه: «أنتم الآن على أعتاب مرحلة حاسمة في حياتكم.. مرحلة تبدؤون فيها رحلة جديدة من مسيرة حياتكم.. رحلة ستكون مختلفة عن سابقتها.. مليئة بالفرص والتحديات، وتتطلب منكم مزيداً من المسؤولية والاعتماد على النفس.. أثق بقدراتكم واستعدادكم لهذه الرحلة الطموحة، وبرغبتكم لتحقيق النجاح والتميز فأنتم صناع المستقبل ورواده».
نجاح
وأوضح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالمعرفة والمهارات، بل بطريقة تعاملنا مع الآخرين والأثر الإيجابي الذي نتركه في مجتمعاتنا، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تعقد آمالاً كبيرة على الشباب أمثالهم لمواصلة مسيرة الدولة التنموية في مختلف المجالات، وبناء مستقبلها المستدام والمزدهر القائم على العلوم والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة. وتولي دولة الإمارات أهمية قصوى لملف التعليم بمراحله كافة، وإيماناً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأن التعليم ركيزة أساسية لتلبية متطلبات الإمارات في المستقبل، يحرص سموه على الالتقاء بأبنائه الطلبة في المراحل الدراسية كافة بشكل مستمر.

سعود بن صقر
رأس الخيمة
التنمية المستدامة
التعليم
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