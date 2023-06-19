سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج طالبات جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج الطالبات دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية. وهنأ سمو رئيس الجامعة، في كلمة له، الخريجات من مختلف الكليات بالجامعة، بهذا اليوم الذي تسدل فيه الجامعة الاحتفال بدفعات اليوبيل الفضي لها، لتبدأ مشواراً جديداً في طريق العلم والمعرفة. وقال سموه: «اليوم تجلسن على مقاعد التخرج، وكل واحدة منكن تنتظر أن تسمع اسمها يُنادى لترفع رأسها فخراً وتتقدم لنيل الشهادة، وأكاد أجزم بأن الشعور الطاغي هو شعور الفرح والاطمئنان والراحة». واختتم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمته بالشكر الجزيل لإدارة الجامعة ولأعضاء هيئتها التدريسية الذين أحسنوا وأجادوا في نقل ما يحملونه من فكر وعلم ومعرفة إلى عقول الطلبة الواعية. وكان حفل التخريج قد استُهل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعده الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة قدم فيها التهاني.

وألقت الخريجة شيخة سعيد بن سميط من كلية الاتصال كلمة بالنيابة عن زميلاتها الخريجات، قدمت فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود سموه في تأسيس الجامعة ودعمها ورعايتها، كما قدمت الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على رعايته وتشريفه لحفل التخريج.

و تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتسليم الخريجات شهاداتهن، وعددهن 580 خريجة من كليات: إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة.

وبعد ختام الحفل، التقى سمو رئيس جامعة الشارقة بعددٍ من الخريجات المتفوقات الحاصلات على معدل 4 من 4، حيث أهدى إليهن هدايا تذكارية، مشيداً بتفوقهن، ومتمنياً لهن مزيداً من النجاح في حياتهن العملية في المستقبل.. كما التقط سموه معهن الصور التذكارية.