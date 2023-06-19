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أحمد بن محمد يزور مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أحمد بن محمد خلال الزيارة (من المصدر)
20 يونيو 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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 أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن القيادة الرشيدة تولي البحث العلمي أهمية كبيرة كونه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، كما تولي النهوض بالتعليم الطبي أهمية مماثلة نظراً لأثره في تخريج الكوادر الطبية المؤهلة اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الآخذ في النمو والتطور بازدهار مكانة دبي كوجهة رئيسة لخدمات الرعاية الصحية والعلاج بما تضمه من بنية تحتية متطورة من منشآت وتجهيزات طبية تعد من الأحدث على مستوى العالم، وكفاءات طبية على درجة عالية من التميز في مختلف التخصصات.
ولفت سموه إلى أهمية دعم وتشجيع مجالات البحث العلمي لدوره الرئيس في إنتاج المعرفة والتوصل إلى أساليب وطرق جديدة أكثر فاعلية لتشخيص وعلاج الأمراض والوقاية منها، وضرورة الاهتمام بالتوسع في تضمين المناهج الأكاديمية التي تمكن دارسي العلوم الطبية من التعامل مع التقنيات الحديثة وتسخيرها في تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج مع انخراطهم في الحياة العملية، لا سيما تلك التقنيات التي أحدثت ثورة في هذا المجال لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والروبوتات الطبية، وهو ما يساعد على إيجاد أجيال من الكوادر الطبية القادرة على المساهمة بصورة إيجابية في ترسيخ دعائم منظومة صحية عالية الكفاءة والاعتمادية، وبما يعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستشفاء في المنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه  أمس إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الجامعة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والفريق التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.
واطلع سمو النائب الثاني لحاكم دبي خلال الزيارة على خطط وبرامج وإنجازات الجامعة على صعيد التعليم الطبي والبحث العلمي، كما استمع إلى شرح من الدكتور عامر شريف حول خطط وأهداف مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وآلية وسير العمل في المستشفيات العاملة تحت مظلة المؤسسة بحضور مديريها التنفيذيين.
وتفقد سموه جانباً من مرافق الجامعة بما في ذلك مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية، وهو منشأة تعليمية وتدريبية طبية مُعتمَدة، تُعنى بتعزيز سلامة المرضى من خلال تقديم دورات قائمة على المحاكاة الطبية الواقعية، حيث يقدم مركز المحاكاة بيئات مستشفى واقعية ومختبراً للمهارات السريرية، ويعد المركز الوحيد في دولة الإمارات المعتمد بالكامل من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية، واستمع سموه إلى شرح حول مختبر محاكاة الأسنان ضمن المركز والذي يتم تدريب طلبة الدراسات العليا في طب الأسنان فيه على المهارات السريرية الآمنة لهذا التخصص.

أحمد بن محمد
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
الرعاية الصحية
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