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الإمارات

26.5 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» للاجئين منذ عام 2012

26.5 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» للاجئين منذ عام 2012
20 يونيو 2023 01:13

الشارقة (وام)

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 أوضحت جمعية الشارقة الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من يونيو من كل عام، أن إجمالي المساعدات التي قدمتها من 2012 حتى مطلع يونيو 2023 للاجئين السوريين في كل من الأردن ومصر ولبنان وكذلك متضرري أزمة الروهينجا، بلغ نحو26.5 مليون درهم.
وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، إنه وعلى مدار 11 عاماً قدمت الجمعية إغاثات عاجلة وحزمة من المساعدات للاجئين بقيمة إجمالية بلغت 24.8 مليون درهم إلى جانب 1.6 مليون درهم لمساعدة متضرري الروهينجا، حيث أسهمت تلك المساعدات في توفير الغذاء والكساء للأسر الفقيرة والمتعففين، بالإضافة إلى علاج العديد من الحالات التي تستوجب التدخل العلاجي والجراحي، مؤكداً أن هذه المساعدات جاءت ضمن الأدوار الإنسانية ومواكبة للجهود الكبرى التي تقودها دولة الإمارات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني عالمياً.

جمعية الشارقة الخيرية
اليوم العالمي للاجئين
الأردن
مصر
لبنان
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