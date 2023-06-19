«مبادلة للرعاية الصحية» بدبي تتعاون مع مستشفى لطيفة للنساء والأطفال

دبي (الاتحاد)

استقبلت «مبادلة للرعاية الصحية» بدبي، مركز العيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد، مؤخراً وفداً من مستشفى لطيفة للنساء والأطفال ضمن مقرها الكائن في جميرا بدبي، لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى والتطلعات لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وجمع الوفد الزائر من مستشفى لطيفة كلاً من الدكتور فادي ميرزا المدير الطبي للمستشفى، وناديا أبو النعاج مديرة طاقة التمريض، والدكتور محمود الحليق رئيس قسم العناية المركزة للخدج، والدكتورة نادين برهان نور رئيسة قسم العناية المركزة، وهبة الشيخ رئيسة قسم الجودة، وسهيلة الخوري رئيسة قسم إدارة الحالات بالمستشفى.

وصاحب فريق «مبادلة للرعاية الصحية» الذي كان في استقبال الوفد ممثلون عن أمانة للرعاية الصحية، ومركز «هيلث بلاس» للإخصاب، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وجي 42 للرعاية الصحية. وقدّم فريق «مبادلة للرعاية الصحية»، خلال الزيارة، عروضاً تقديمية للوفد الزائر، واستعرض الرؤى والتطلعات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية، وتباحث مع الوفد حول آفاق التعاون الممكنة بما يعود بالنفع على الجانبين.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة رضوانة بوباتيا، المديرة الطبية في «مبادلة للرعاية الصحية» بدبي: «نحن اليوم ماضون قدماً في إبرام علاقات تعاون وطيدة في مجالات مختلفة لتبادل المعارف والخبرات، وترسيخ معايير متميزة لرعاية المرضى وتبسيط خدمات الرعاية الصحية بالمجمل، فضلاً عن تقديم فرص التدريب المشترك، وإقامة ورش العمل، والتعاون في المجالات البحثية».

استكشاف أفضل الممارسات الطبية

أكدت سهيلة الخوري رئيسة قسم إدارة الحالات: «نسعى في مستشفى لطيفة بشكل مستمر إلى استكشاف أفضل الممارسات الطبية والتجهيزات والتقنيات، لا سيما المتصلة بوحدات العناية الحرجة التي تعد إحدى أبرز الوحدات العلاجية في مؤسسات الرعاية الصحية التي تمثل نقطة فاصلة في حياة الكثيرين. وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لمسيرة الشراكة الناجحة التي تجمعنا بشركائنا من المستشفيات ضمن محفظة مبادلة للرعاية الصحية لتوفير المزيد من العناية وتحسين مخرجات الرعاية الطبية المتخصصة التي نقدمها للمرضى؛ ذلك بفضل فرص تكامل الأدوار ومشاركة الخبرات التي يقدمها هذا النوع من الشراكات»

واستعرض ممثلو مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال برنامج تدريب الأطباء المقيمين في أمراض النساء والتوليد، وتحدث ممثلو مبادلة للرعاية الصحية بدبي حول موضوعات مثل السكري ورعاية الحمل وإعادة تأهيل قاع الحوض وغير ذلك. واستعرض وفد جي 42 للرعاية الصحية برنامج الجينوم الإماراتي الذي يمثل دراسة وطنية طموحة تهدف لوضع خريطة شاملة للبيانات الجينية لمواطني دولة الإمارات، سعياً لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة.