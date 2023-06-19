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«شخبوط الطبية» تفتتح مختبراً جديداً لعلم الأمراض التشريحي

«شخبوط الطبية» تفتتح مختبراً جديداً لعلم الأمراض التشريحي
20 يونيو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤخراً، افتتاح مختبرها الحديث والمتطوّر لعلم الأمراض التشريحي، وذلك لدعم فريق علم الأمراض التابع للمستشفى بقيادة خبراء تشخيص الأمراض والحالات المعقدة بأعلى درجات الدقة وباعتماد الأدوات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي. سيوفر المختبر الجديد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدمات علم الأمراض الجراحية، والتي تتضمن تشريح العينات وتقييمها ودراستها، وخدمات علم أمراض الخلايا، أي فحص خلايا مفردة أو مجموعات صغيرة من الخلايا المستخرجة من عملية الكشط أو شفط السوائل أو الأنسجة تحت المجهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح المختبر لفريق علم الأمراض إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات، بما فيها الاختبارات الجينية المتقدمة.
وقالت الدكتورة راوية مبارك محمد، استشاري علم الأمراض، قسم الأنسجة والخلايا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي تولت مهمة الإشراف على هذا المشروع: يُعد افتتاح مختبرنا الجديد إنجازاً مهماً لمؤسستنا ودليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمرضانا. من أبرز مزايا هذا المختبر الجديد أنه مزود بنظام علم الأمراض الرقمي، الذي يتيح لنا الحصول على صور تشخيصية عالية الدقة وصور تغطي شرائح كاملة للعينات لعرضها وتحليلها رقمياً، ما يضيف القيمة على نهجنا المتكامل للرعاية والعلاج، هذا إلى جانب استخدامنا للذكاء الاصطناعي لتوفير تشخيصات أكثر دقة، وتحسين عملية صنع القرار ودعمها، وتعزيز جودة النتائج وفق أعلى المعايير العالمية.
من جهته، علّق الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، قائلاً: سيساعد المختبر فريق علم الأمراض في التعاون مع أطبائنا، والتوصل إلى تشخيصات دقيقة بوقت أسرع، وإعداد خطط فعالة تسهم في تعزيز جودة علاج المرضى.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
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