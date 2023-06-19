ترحيب عربي ودولي بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

عواصم (الاتحاد)

رحبت الدول العربية والولايات المتحدة باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تطبيقاً لاتفاق قادة دول مجلس التعاون في «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، والتي عُقدت في مدينة العُلا بالسعودية في يناير عام 2021.

وأصدر كل من مجلس التعاون الخليجي والسعودية والكويت ومصر والأردن واليمن والبرلمان العربي، بيانات ترحيب أكدت فيها أهمية هذه الخطوة في دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، «بهذه الخطوة المباركة التي تجسد حرص القادة على مسيرة مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب دول المجلس». كما رحبت وزارة الخارجية السعودية بالقرار، مشيرةً إلى أنها خطوة إيجابية تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الخطوة تجسد روح العلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون، وتعكس مدى حرص قادته على تعزيز أواصر التآخي، وتوحيد الصف في البيت الخليجي الواحد، وتعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية المصرية، بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.

كما نوّهت وزارة الخارجية في الأردن، بأهمية هذه الخطوة التي ستسهم في تفعيل العمل العربي المشترك، وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

بدوره، رحب البرلمان العربي باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وثمّن في بيان، هذه الخطوة كونها تأتي في سياق دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي خاصة والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مؤكداً أن التعاون والتضامن العربي على كافة المستويات الثنائية والجماعية بات مطلباً مهماً من أجل التعامل مع التحديات الراهنة وخدمة مصالح الشعب العربي. وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية الأميركية باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات، ووصفته بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار.