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الإمارات

ريم الهاشمي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس فنزويلا

ريم الهاشمي ورئيس فنزويلا والحضور خلال اللقاء (وام)
20 يونيو 2023 01:13

كاراكاس (وام)

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار جولة معاليها في دول أميركا اللاتينية والكاريبي. 
والتقت معاليها مع فخامة نيكولاس مادورو موروس، رئيس فنزويلا، وعدد من كبار المسؤولين حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها. 
وتأتي زيارة معالي الهاشمي، في أعقاب الزيارة التي قامت بها معالي الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة الرئيس، إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر 2022. كما عقدت معالي الهاشمي محادثات مع معالي دلسي رودريغيس نائبة الرئيس ومعالي ايبان ادواردو بينتو وزير الخارجية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ريم الهاشمي
الإمارات
فنزويلا
أميركا اللاتينية
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